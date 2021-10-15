15 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
İŞTE O SÖZLER:
Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.
Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın bir arada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz.
Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak.
Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Murat Şahin'den Pjanic açıklaması!
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir ile Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken." dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.
Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın bir arada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz.
Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...