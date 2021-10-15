15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Murat Şahin'den Pjanic açıklaması!

Murat Şahin’den Pjanic açıklaması! Ne zaman dönecek?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir ile Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken." dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.

Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın bir arada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz.

Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak.
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