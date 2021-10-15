BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor!
Beşiktaş bonservisini aldıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Adem Ljajic, yaz transfer döneminde yüksek maliyeti ve yabancı sınırı nedeniyle gönderilmek istense de, Sırp yıldız siyah-beyazlılarda kalmayı tercih etmişti. Kadro dışı bırakılan ve takımla çalışmayan 30 yaşındaki oyuncu, sürekli yurt dışına sevgilisiyle buluşmaya gidiyor ve 30 milyon TL kazanıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı. Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
LJAJIC GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR
Adem Ljajic, Kara Kartal'da haftanın 5 günü çalışıyor... Hafif tempodaki antrenmanlar sonrasında ise mesaisini dolduruyor. Geride kalan zamanlarında ise bol bol geziyor...
SEVGİLİSİNDEN AYRILAMIYOR
Sırp orta saha oyuncusu haftanın birkaç günü ise yurt dışına sevgilisinin yanına gidiyor... Özel hayatından ödün vermiyor... Beşiktaş'tan yıllık 30 milyon lirayı cebine indiriyor.
BU SEZON RESMİ MAÇI YOK
Ljajic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen Sırp oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 73 maçta 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.
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