15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da sezon sonu kararı! Gökhan Töre ve N'Sakala...

Kartal’da sezon sonu kararı! Gökhan Töre ve N’Sakala...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'de yaşadığı sakatlıklarla zor günler geçiren Beşiktaş'ta milli ara ile birlikte takımda birçok oyuncu yeniden çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'nın biten sözleşmeleri lig bitince karar verilecek. İşte o detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta; Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın gibi isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sabah'ın haberine göre ancak Oğuzhan Özyakup gibi henüz teklif gitmeyen iki isim daha var… Onlar da Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre. Deneyimli sol bek N'Sakala ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin performanslarını yeterli bulmayan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, sezon sonuna kadar oyuncuların sahada sunacaklarına göre hareket edecek. Lig bitiminde Sergen Yalçın'ın vereceği rapor iki yıldızın kaderini belirleyecek.
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