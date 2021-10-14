14 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Sakala kendisi açıkladı! Başakşehir maçının kadrosuna neden alınmadı?

N’Sakala kendisi açıkladı! Neden kadroya alınmadı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, bu maçın kadrosuna alınmamıştı. 31 yaşındaki sol bek, kadroda olmamasına dair gelen soruya "Daha fazla çalışmam gerekiyor." yanıtını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken N'Sakala'nın olmaması dikkat çekmişti.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIM"

Kongolu sol bek oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Bir taraftarın, "Başakşehir maçı kadrosunda neden kadroda yoksun?" sorusuna N'Sakala, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" cevabını verdi.

"TAVSİYEN İÇİN TEŞEKKÜRLER, BEŞİKTAŞ'TA İYİYİM"

Başka bir taraftarın "Alanyaspor'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki futbolcu, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! haberin devamı

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