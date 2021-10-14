14 Ekim 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da, kritik karşılaşmada Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve N'Koudou kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
Kartal'da Miralem Pjanic dışında 4 isim daha kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da Başakşehir maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.
İŞTE O LİSTE:
Medipol Başakşehir maçı kamp kadromuz. 🦅#İBFKvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/eZ8yWGRon8— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 14, 2021
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