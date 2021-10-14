14 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da, kritik karşılaşmada Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve N'Koudou kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Kartal'da Miralem Pjanic dışında 4 isim daha kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da Başakşehir maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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