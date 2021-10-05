SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic takıma ne zaman dönecek? Galatasaray derbisinde...
Son haftalarda sakatlıklar sebebiye hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde ciddi yara alan Beşiktaş için, milli ara ilaç gibi geldi. Siyah beyazlılarda özellikle takımın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic'in son durumu merak ediliyor. Peki Bosnalı orta saha sahalara ne zaman dönecek? İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Üst üste yaşanan sakatlıklar sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de birçok yıldızından faydalanamayan Beşiktaş'ta milli ara sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, lige verilen arada sakat futbolcuların son durumunu yakından takip ediyor.
Siyah-beyazlılarda sakat olan futbolcuların birçoğu takıma dönecek. Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın milli arada takıma dönemeyeceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen durumlardan biri de Miralem Pjanic'in son durumu...
PJANIC BELİRSİZLİĞİ!
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, 7. haftada oynanan Altay maçının 32. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Akşam'ın haberine göre, deneyimli orta saha oyuncusunun durumu belirsizliğini koruyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR!
Yıldız oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Boşnak oyuncuyu da riske atmak istemeyen teknik heyet, Pjanic tam olarak iyileşmeden takımla çalışmalara almayacak.
GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANACAK!
Milli aranın ardından Başakşehir karşılaşmasında riske edilmeyecek Miralem Pjanic'in, Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisine hazırlanacağı kaydedildi.
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