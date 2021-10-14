14 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Başakşehir maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaşlı yıldız Başakşehir maçında forma giyemeyecek!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Süper Lig'de, 9. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'a, Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlıktan çıkan yıldız futbolcu turuncu lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Boşnak oyuncunun, Sporting karşısında oynaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'e odaklandı. Sşyah beyazlılar, 9. hafta karşılaşmasında yarın Başakşehir'e konuk olacak.

Kartal'da sakatlıktan kurtulan ve çalışmalara başlayan Miralem Pjanic'ten, zorlu karşılaşma öncesi kötü haber geldi.

Boşnak futbolcunun, turuncu lacivertlilere karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.

Pjanic'in, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında ise forma giymesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu!
Önlem alınması zor bir takım "Önlem alınması zor bir takım"
Emre Kocadağ’dan şampiyonluk sözleri! En güçlü aday biziz Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri! "En güçlü aday biziz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör