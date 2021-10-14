14 Ekim 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Başakşehir maçında forma giyemeyecek!
Süper Lig'de, 9. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'a, Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlıktan çıkan yıldız futbolcu turuncu lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Boşnak oyuncunun, Sporting karşısında oynaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'e odaklandı. Sşyah beyazlılar, 9. hafta karşılaşmasında yarın Başakşehir'e konuk olacak.
Kartal'da sakatlıktan kurtulan ve çalışmalara başlayan Miralem Pjanic'ten, zorlu karşılaşma öncesi kötü haber geldi.
Boşnak futbolcunun, turuncu lacivertlilere karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.
Pjanic'in, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında ise forma giymesi bekleniyor.
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