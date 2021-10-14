14 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a gönderme! "Malımızı satmadık"

Çebi’den G.Saray’a gönderme! Malımızı satmadık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a göndermede bulunan siyah-beyazlıların başkanı, "Galatasaray, Riva'yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Çebi, "Stat isim hakkımız iki yıl daha Vodafone'a bağlı. Vodafone, göğüs sponsorluğuınu bıraktı ve Beko'yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik. Forma sırt sponsorluğuna Aksa'yı 3 yıl, kol sponsorluğuna Güriş'i 3 yıl, şort sponsorluğuna Sompo'yu ve amatör branşlara da HDI Sigorta'yı getirdik. Locaların hepsini çok iyi sattık ve geldiğimizde yarıdan fazlası boştu. Galatasaray, Riva'yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık." diyerek ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlılar'ın başkanı, "Eski yönetim her şeyi çok güzel yapmış gibi trol hesaplara para verip yazdırıyor. Konuları Divan Kurullarında konuşmayı tercih ediyorum. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu'nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş'taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hala zarar vermeye devam ediyorlar" dedi. Beşiktaş Başkanı, "İlk geldiğimiz sene şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi gelirini düşük bütçeli bir takımla elde ettik. Bütçemiz 30 milyon euroydu. Amatörlerin hepsini bütçe kontrolüne aldık. Bunlardan büyük ne projesi olabilir" diye konuştu.

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