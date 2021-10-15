15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo'dan Kaan kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın savunma hattında yerli alternatif oluşturmak için devre arasında kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'da flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Sassuolo, siyah-beyazlılarla pazarlıkların devam etmesine karar verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo’dan Kaan kararı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde renklerine katmak istediği Kaan Ayhan'la ilgili İtalya'dan olumlu haberler gelmeye başladı. Geçen haftaki milli maç arasında, Sassuolo'nun futbol aklı bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo’dan Kaan kararı! Beşiktaş...

Fotomaç'ın haberine göre; Çizme ekibinin yöneticileri, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için yaptığı teklifin yanı sıra diğer alınacak ve satılacak oyuncular için nasıl bir yol izlenmesine dair bir görüşme gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo’dan Kaan kararı! Beşiktaş...

Görüşmeye Sassuolo'nun genel direktörü Carnevali, spor direktörü, CEO'nun sağ kolu Rossi, gençlik direktürü Palmieri ve pazarlama yöneticisi Terzi katıldı. İtalya'dan gelen iddialara göre Sassuolu yönetimi, Kaan Ayhan için siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifi düşük bulunmasına rağmen pazarlıklara devam etme kararı aldı.

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