BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan'da sona doğru! O tarihte...
Geçtiğimiz sezon çifte şampiyon ünvanının sahibi olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Sakatlıklar sonrası büyük sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, özellikle yerli alternatifinde büyük zorluk yaşadı. Kara Kartal milli yıldız Kaan Ayhan'ı gündemine alırken, o tarihte ise imza attırmak istediği öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Siyah-beyazlılar Kaan için Sassuolo'ya yaptığı 2.5 milyon euro'luk ilk teklife olumsuz cevap alırken, İtalyanlar sezon başında 6.5 milyon euro istedikleri milli oyuncunun 4 milyon euro altına satılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdiler; ancak kapıyı da kapatmadılar.
Fotomaç'ın haberine göre; Görüşmeler yapmak için bir takvim belirlenmesini teklif ettiler. Hedef en geç kasım ayı içinde Kaan için transfer görüşmelerini bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak.
Beşiktaş 2.5 milyon euro'nun üzerine rakam koymak istemiyor. İddialara göre Sassuolo'nun hayali ise 4 milyon euro. Ancak iki tarafın bonuslarla işi bitireceği ciddi şekilde konuşuluyor.
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