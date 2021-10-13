13 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan'da sona doğru! O tarihte...

Geçtiğimiz sezon çifte şampiyon ünvanının sahibi olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Sakatlıklar sonrası büyük sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, özellikle yerli alternatifinde büyük zorluk yaşadı. Kara Kartal milli yıldız Kaan Ayhan'ı gündemine alırken, o tarihte ise imza attırmak istediği öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan’da sona doğru! O tarihte...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Siyah-beyazlılar Kaan için Sassuolo'ya yaptığı 2.5 milyon euro'luk ilk teklife olumsuz cevap alırken, İtalyanlar sezon başında 6.5 milyon euro istedikleri milli oyuncunun 4 milyon euro altına satılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdiler; ancak kapıyı da kapatmadılar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan’da sona doğru! O tarihte...

Fotomaç'ın haberine göre; Görüşmeler yapmak için bir takvim belirlenmesini teklif ettiler. Hedef en geç kasım ayı içinde Kaan için transfer görüşmelerini bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan’da sona doğru! O tarihte...

Beşiktaş 2.5 milyon euro'nun üzerine rakam koymak istemiyor. İddialara göre Sassuolo'nun hayali ise 4 milyon euro. Ancak iki tarafın bonuslarla işi bitireceği ciddi şekilde konuşuluyor.

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