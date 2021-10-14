14 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Barcelona forması giyen Umtiti'nin peşinde!

Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta bir yandan gözler transfere çevrildi. Özellikle savunma hattına transfer yapmak isteyen siyah beyazlılar, uzun süredir adı anılan Samuel Umtiti için bir kez daha gaza bastı. Daha önce Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Kara Kartal, bu kez Fransız stoper için nabız yoklayacak. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Barcelona forması giyen Umtiti’nin peşinde!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Adı bir süredir sıkça Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacının bu talebi kabul ettiğini yazdı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Barcelona forması giyen Umtiti’nin peşinde!

Fotomaç'ın derlediği habere göre; oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. Sezonbaşında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyahbeyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Barcelona forması giyen Umtiti’nin peşinde!

Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek. Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Haberde Beşiktaş'ın yeniden Samuel Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında yeniden bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Barcelona forması giyen Umtiti’nin peşinde!

Geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada görev yapan bu sezon ise henüz resmi maçlarda süre almayı başaramayan Samuel Umtiti'nin maliyetinden kurtulmayı amaçlayan Barcelona acil olarak oyuncuyu takımdan göndermek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Emre Kocadağ’dan şampiyonluk sözleri! En güçlü aday biziz Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri! "En güçlü aday biziz"
Yalçın’dan oyuncularına mesaj! Başakşehir maçını kazanırsak... Yalçın'dan oyuncularına mesaj! "Başakşehir maçını kazanırsak..."
Çebi’den G.Saray’a gönderme! Malımızı satmadık Çebi'den G.Saray'a gönderme! "Malımızı satmadık"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör