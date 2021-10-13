BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Spor haberleri: Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yeni mukavele görüşmelerine başlanmış ancak Kanadalı oyuncunun maaşına önemli ölçüde zam istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Siyah-beyazlı yönetimin devre arasında Larin ile bir kez daha masaya oturacağı ve anlaşma sağlanamadığı takdirde B planının uygulanacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak. Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek. Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.

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