BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Ladislav Almasi hamlesi! Sergen Yalçın hayran kaldı
Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcılarıyla birlikte milli arayı fırsat bilerek oyuncu arayışlarını hızlandırdı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Slovakya - Hırvatistan maçını izleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1.96 boyundaki Slovak golcü Ladislav Almasi hakkında rapor istedi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş bir yandan Süper Lig, bir yandan da Şampiyonlar Ligi maçları için yarışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlığı geçen Domagoj Vida'yı sahaya sürmek istiyor. Hatta oyuncusunun son durumunu görebilmek için Slovakya- Hırvatistan maçını izleyen başarılı teknik direktör, Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol'a hayran kaldı.
11 MAÇTA 5 GOL, 1 ASİST YAPTI
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın asıl ilgisini çeken ise Slovak Milli Takımı'nın forveti Ladislav Almasi oldu. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç oyuncunun sırtı dönük top alması, takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarması ve doğru yerde durmasıyla Yalçın'ın dikkatini çekti. Başarılı teknik adamın çok beğendiği Almasi için bir scouting raporu hazırlamasını istedi. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.
A MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR
Banik Ostrava'da oynayan 22 yaşındaki Almasi, Slovakya U17 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra şimdi de A Milli Takım'da görev yapıyor. 2 kez A takımda forma giyen genç oyuncu, bu maçlarda toplam 100 dakika oynarken, 1 de asist yaptı.
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