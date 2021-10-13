11 MAÇTA 5 GOL, 1 ASİST YAPTI



Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın asıl ilgisini çeken ise Slovak Milli Takımı'nın forveti Ladislav Almasi oldu. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç oyuncunun sırtı dönük top alması, takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarması ve doğru yerde durmasıyla Yalçın'ın dikkatini çekti. Başarılı teknik adamın çok beğendiği Almasi için bir scouting raporu hazırlamasını istedi. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

