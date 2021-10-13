13 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş şampiyonluk hattında

Beşiktaş şampiyonluk hattında
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligi zirvede bitirdiği son 9 sezonun 8. haftadaki puanları göz önüne alındığında yine kendi standardını yakalamış durumda.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligi zirvede bitirdiği son 9 sezonun 8. haftadaki puanları göz önüne alındığında yine kendi standardını yakalamış durumda. Zira Kartal'ın, şampiyon olduğu söz konusu sezonların 8'inde en az 16 puan alırken, bu sezon ise 17 puanda geçti 8. haftayı. Kartal geçen sezon ise çok kötü başladığı sezonda ilk 8 haftayı 10 puanla 12. sırada geçerken, Yalçın yönetiminde ipi önde göğüslemeyi başarmıştı.
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