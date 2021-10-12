Beşiktaş Başakşehir maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor!
Milli aranın ardından, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik maçta Sergen Yalçın cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. İşte detaylar...
Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.
Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maçla devam ettiği aktarıldı.
Antrenmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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