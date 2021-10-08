08 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transfer haberleri: Cyle Larin'e çifte kanca! Yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmıştı

Larin’e çifte kanca! Yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmıştı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2021

Geçtiğimiz sezon kazanılan çifte kupada büyük katkı veren ve Avrupa'nın devlerinin radarına giren Cyle Larin, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme görüşmelerinde 1.8 milyon Euro'luk maaşı reddetmişti. Kanadalı yıldıza İspanya ve Fransa'dan talipler olduğu öğrenildi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansa dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Beşiktaş yönetimini zorluyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme için teklif ettiği 1.8 milyon Euro'yu geri çeviren Kanadalı yıldızın talipleri de artıyor.

Takvim'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin için iki takımın devreye girdiği öğrenildi. Genç forvet için İspanya'dan Real Betis ve Fransa'dan Lyon'un girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Larin'in ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ancak maaş konusunda pürüzlerin devam etmesi halinde diğer seçenekleri de gündemine alacağı belirlendi. Genç yıldız sezon sonu serbest kalacağı için başka kulüplerin de devreye girebileceği öğrenildi.

Kartal'dan flaş karar! Josef de Souza... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kara Kartal’a o isimden iyi haber! Kara Kartal'a o isimden iyi haber!
Kartal’dan flaş karar! Josef de Souza... Kartal'dan flaş karar! Josef de Souza...
Vida problemi! İşte pazarlıklarda son durum... Vida problemi! İşte pazarlıklarda son durum...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör