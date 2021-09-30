Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin'in Beşiktaş'tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...
2018 devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek 26 yaşındaki santrforun siyah-beyazlılardan istediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar 1.6 milyon euro maaşı olan Kanadalı yıldıza 1.8 milyon euro'dan 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.
Ancak Larin'in 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenildi. Genç forvete menajeri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ve bu nedenle Larin'in maaşına önemli bir zam istediği belirlendi.
Başkan Çebi'nin 1.8 milyon euro'nun üzeirine çıkmayı düşünmediği, görüşmelerin sezon sonuna sarkabileceği ifade edildi.
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