30 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin'in Beşiktaş'tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...

2018 devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek 26 yaşındaki santrforun siyah-beyazlılardan istediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin’in Beşiktaş’tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin’in Beşiktaş’tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar 1.6 milyon euro maaşı olan Kanadalı yıldıza 1.8 milyon euro'dan 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin’in Beşiktaş’tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...

Ancak Larin'in 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenildi. Genç forvete menajeri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ve bu nedenle Larin'in maaşına önemli bir zam istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Cyle Larin’in Beşiktaş’tan istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...

Başkan Çebi'nin 1.8 milyon euro'nun üzeirine çıkmayı düşünmediği, görüşmelerin sezon sonuna sarkabileceği ifade edildi.

LARIN'İN MENAJERİ A SPOR'A KONUŞTU! OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

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