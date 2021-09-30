30 Eylül 2021, Perşembe
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Beşiktaş'a Domagoj Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi. Hırvat futbolcu, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş' Vida'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın 11 Eylül'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida'nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş'ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.
Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.
Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edildi.
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