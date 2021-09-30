30 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Domagoj Vida müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Yıldız futbolcudan iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'a Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi. Hırvat futbolcu, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş' Vida'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın 11 Eylül'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida'nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş'ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edildi.

Larin'in istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Larin’in istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme... Larin'in istediği ücret ortaya çıktı! Yeni sözleşme...
Beşiktaş sakatlarını bekleyebilir "Beşiktaş sakatlarını bekleyebilir"
Yalçın’dan öğrencilerine övgü dolu sözler! Yalçın'dan öğrencilerine övgü dolu sözler!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör