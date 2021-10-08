BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza'nın sözleşmesinde flaş formül!
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcularından Josef de Souza, performansıyla takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Siyah beyazlılar Brezilyalı oyuncuyla yeni sözleşme için masaya oturdu. Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlılardan 3 yıllık mukavele isterken, Çebi yönetimi ise 1+1+1 şeklinde bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; iki taraf arasında para konusu herhangi bir yer işgal etmiyor. Ancak Josef'in tek istediği önünü daha rahat görebilmek için 3 yıllık anlaşma. Sezon sonunda 33 yaşında olacak Josef en az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme vermeyi düşünüyor.
Josef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim? Siz de sorun, Josef nerede?" ifadelerini kullandı. Josef'in bu paylaşımı Twitter Türkiye gündeminde trendlerde yer buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...