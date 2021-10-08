BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!

Fotomaç'ın haberine göre; iki taraf arasında para konusu herhangi bir yer işgal etmiyor. Ancak Josef'in tek istediği önünü daha rahat görebilmek için 3 yıllık anlaşma. Sezon sonunda 33 yaşında olacak Josef en az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme vermeyi düşünüyor.