08 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza'nın sözleşmesinde flaş formül!

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcularından Josef de Souza, performansıyla takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Siyah beyazlılar Brezilyalı oyuncuyla yeni sözleşme için masaya oturdu. Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlılardan 3 yıllık mukavele isterken, Çebi yönetimi ise 1+1+1 şeklinde bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesini uzatmak istediği Josef de Souza'ya sunacağı yeni teklif belli oldu. Siyahbeyazlılar sezon sonu anlaşması bitecek olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yeniden uzatmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!

Fotomaç'ın haberine göre; iki taraf arasında para konusu herhangi bir yer işgal etmiyor. Ancak Josef'in tek istediği önünü daha rahat görebilmek için 3 yıllık anlaşma. Sezon sonunda 33 yaşında olacak Josef en az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme vermeyi düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!

Josef ile Beşiktaş arasında en kısa zamanda yeni bir anlaşma yapılması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında Josef'in yeni sözleşmesinin şartları netleşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!

NEREDEYİM BEN?
Öte yandan dünyaca ünlü FIFA 22 oyununda Beşiktaş kadrosunda Josef ve Welinton'un eksiklikleri dikkat çekti. Beşiktaşlı Josef de Souza bununla ilgili olarak oyunun yapımcı firması EA Sports yetkililerine isyan etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef De Souza’nın sözleşmesinde flaş formül!

Josef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim? Siz de sorun, Josef nerede?" ifadelerini kullandı. Josef'in bu paylaşımı Twitter Türkiye gündeminde trendlerde yer buldu.

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