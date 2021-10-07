Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, önümüzdeki sezon Avrupa'nın yolunu tutacak gibi görünüyor. Ersin Destanoğlu için sezon başlamadan Lyon, Nice ve Lille gibi Fransız takımları devreye girmişti. Nice kulübü 7 milyon euro önerse de siyahbeyazlılar bu teklifi kabul etmemiş ve Ersin'i takımda tutmuştu.