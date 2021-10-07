BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor! Sezon sonunda...
Spor haberleri: Geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonlukta büyük rol oynayan Ersin Destanoğlu, Avrupa ekiplerinin gözdesi haline geldi. Sezon başında genç file bekçisi için 7 milyon Euro öneren Nice'in, sezon sonunda yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, önümüzdeki sezon Avrupa'nın yolunu tutacak gibi görünüyor. Ersin Destanoğlu için sezon başlamadan Lyon, Nice ve Lille gibi Fransız takımları devreye girmişti. Nice kulübü 7 milyon euro önerse de siyahbeyazlılar bu teklifi kabul etmemiş ve Ersin'i takımda tutmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonunda Nice'den ayrılması beklenen 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Walter Benitez'in yerine Ersin Destanoğlu ismi halen listenin ilk sırasında yer alıyor.
Geçmişte, Hugo Lloris ve David Ospina'yı kadrosunda bulunduran Nice, Benitez'den gelecek transfer ücretiyle Ersin'i kadrosuna katmak istiyor. Bu sezona da harika bir başlangıç yapan 20 yaşındaki Ersin'in sezon sonunda Nice olmasa bile Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.
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