Beşiktaş'ta Valentin Rosier 2021'de zirvede! İşte o istatistik
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Valentin Rosier bu sezonki ikinci asistini yaptı. Fransız sağ bek, 2021 yılında en fazla asist yapan (6) savunma oyuncusu oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan siyah-beyazlılarda Valentin Rosier 2021 yılında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'ın süper sağ beki Rosier, bu sezon ligdeki ikinci asistini yaptı. İlk gol pasını 3-0 kazanılan Çaykur Rize karşılaşmasında yapan 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Güven Yalçın'ın muhteşem golünde ortayı açan isimdi. Rosier, sağdan yaptığı ortayla takımının öne geçmesinde rol oynadı. Fransız futbolcu, 2021 yılında ise 6. asistine ulaştı ve 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.
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