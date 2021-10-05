05 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı

Beşiktaş'ta sakatlıkların çokluğu sebebiyle forma şansı bulan ve bu şansı Sivasspor maçının kahramanı olarak iyi değerlendiren Güven Yalçın, istatistikleriyle göz doldurdu. 22 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılar 150 bin Euro bonservis bedeli öderken, getirdiği galibiyetle birlikte maliyetini de katlamış oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Sivasspor maçında biri jeneriklik iki gol atan Beşiktaşlı yıldız Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekti. Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atan Güven'in, attığı gollerin dışında istatistikleri ile de göz doldurdu. Beşiktaş - Sivas maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu da Güven Yalçın oldu. 4 şutundan 3'ü isabetli olan, 2 kez fileleri havalandıran Güven, 4 hava topundan hepsini kazanırken, rakip ceza sahasında toplu buluştuğu 6 pozisyonu da olumlu kullanmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı

SÖZLEŞME UZATILACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 2018'de Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun Sivasspor karşısında attığı gollerin değeri tam 2,7 milyon lira. TFF'den galibiyet başına 2,7 milyon lira performans primi verirken, Güven ise Kartal'a dönemin döviz kuru ile 720 bin liraya mal olmuştu. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcunun formunu devam ettirmesi durumunda Güven ile yeni sözleşme için masaya oturacak. Kontrayı 2022'de sona erecek Güven'in maaşında da iyileştirme yapılması bekleniyor. Güven, şu an Beşiktaş'tan yıllık 300 bin euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı

DEVLER LİGİ'NDE OLMAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Güven'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemenin pişmanlığını yaşıyor. Genç golcünün son haftalarda yükselen formu, yeni transfer Kenan Karaman'dan çok daha dikkat çekici. Sergen Yalçın'ın "Ondan çok ümitliydim, Çok yetenekli ama bir türlü işin içine sokamadım" ifadelerini kullanmasının ardından Güven'in bu sezon başından itibaren bambaşka bir kimliğe büründüğü ve bunu da attığı gollerle kanıtlayarak hocanın gözüne girmeyi başardığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı

İTALYA'DA ATSAYDI KARİYERİ DEĞİŞİRDİ

Beşiktaş'ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın'ın Süper Lig 'de şov yapması İtalya'da da yankı uyandırdı. Pianete Lecce'de yayınlanan haberde, siyah beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi. Haberde "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Lecce'de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Voleyle müthiş bir gol attı" ifadeleri yer aldı. Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun performansındaki hızlı yükselişe dikkat çekerken "O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" yorumunu yaptı.

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