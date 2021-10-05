Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta Güven Yalçın parlıyor! Galibiyetle maliyetini katladı

Sivasspor maçında biri jeneriklik iki gol atan Beşiktaşlı yıldız Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekti. Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atan Güven'in, attığı gollerin dışında istatistikleri ile de göz doldurdu. Beşiktaş - Sivas maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu da Güven Yalçın oldu. 4 şutundan 3'ü isabetli olan, 2 kez fileleri havalandıran Güven, 4 hava topundan hepsini kazanırken, rakip ceza sahasında toplu buluştuğu 6 pozisyonu da olumlu kullanmayı başardı.