04 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic'ten iddialı sözler! "İstanbul'u siyah-beyaz renklere boyayacağız"

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pjanic, "Ben, kazanmak için Beşiktaş'tayım. Umarım sezon sonunda İstanbul'u siyah-beyaz renklere boyayacağız." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021
Sezon başında Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, beIN SPORTS'a konuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şöyle:

Transfer sürecim çok da iyi değildi. Geçen sene Barcelona'da hocamız benim çok da anlam veremediğim kararlar almıştı. Geçen sene çok şans bulamadım. Benim için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü futbolu çok seviyorum ve sahada olmak isteyen bir futbolcuyum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

Barcelona'da da oynayabilirdim aslında. Biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Ama hocamızın kararı bu şekilde oldu. Bu sorunu çözmek zorundaydım. Oynayabileceğim bir kulüp bulmam lazımdı. Dediğim gibi her zaman sahada olmayı isteyen bir futbolcuyum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

"AKLIMDAN ŞÜPHE GEÇMEDİ"

Transferin son gününde Beşiktaş'ın çok büyük ilgisi oldu. Aklımdan en ufak bir şüphe bile geçmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ve çift kupalı bir takımda oynayacağım için çok heyecan duydum. Aynı zamanda Türkiye'yi her zaman yakından tanımak ve görmek istemiştim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

"BENİMLE ÇOK İLGİLENDİLER"

Fransa'yla milli maç oynadık. Havaalanındaydım. Telefonum kapalıydı. Gazeteciler bana sorular sormaya başladılar. Telefonumu açmadığım için de konuyla ilgili haberim yoktu. Barcelona'da 3 yıllık sözleşmem olduğunu ve Barcelona'nın oyuncusu olduğumu söyledim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

Otele geldim, telefonu açtığımda o kadar çok sayıda çağrı ve mesaj gördüm ki çok şaşırdım. Dediğiniz gibi işler hızlı gerçekleşiyor bazen. Buraya gelmemde hocamızın, yönetimimizin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi belirleyici oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

"İLK SEHIC'LE KONUŞTUM"

Başkanımızla, asbaşkanımızla ve hocamızla aynı gün görüşmemiz belirleyici oldu benim için. Buraya gelmeye karar vermem konusunda çok önemli faktörler oldu. Futbolcu arkadaşlarımdan da ilk Sehic'le konuştum. O burayı biliyor çünkü... Bana detayları verdi. İyi şeyler anlattı bana. Beşiktaş'ın buranın en büyük kulübü olduğunu ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti. Geldiğimde gördüklerim, hocamızın, çalışanların ilgi ve alakası, organizasyon bana doğru kararı verdiğimi bir kez daha gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

"İSTANBUL'DA OLMAK BENİ VE AİLEMİ MUTLU EDİYOR"

"Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi futbolcular ve aynı zamanda çok da iyi insanlar. Bizler iyi işler yapacağız ben buna inanıyorum. İstanbul'da olmak beni ve ailemi çok mutlu ediyor. Taraftarların sevgisi özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Ben de onlara bu sevginin karşılığını başarıyla vermek istiyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Benim için en önemli şey futbolda kazanmaktır. Bunu gerçekleştireceğiz."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic’ten iddialı sözler! İstanbul’u siyah-beyaz renklere boyayacağız

"MAÇI KAZANMAMIZDAKİ FAKTÖR OLDU"

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ı övgüde bulunan Boşnak yıldız, "Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalyaspor maçında soyunma odasına 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’da 3 isimden sevindiren haber! Kartal'da 3 isimden sevindiren haber!
Kartal milli arada sakatlıklardan kurtuluyor Kartal milli arada sakatlıklardan kurtuluyor
Beşiktaş’ta Güven Yalçın zammı kaptı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın zammı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör