BEŞİKTAŞ HABERLERİ Miralem Pjanic'ten iddialı sözler! "İstanbul'u siyah-beyaz renklere boyayacağız"

"İLK SEHIC'LE KONUŞTUM"

Başkanımızla, asbaşkanımızla ve hocamızla aynı gün görüşmemiz belirleyici oldu benim için. Buraya gelmeye karar vermem konusunda çok önemli faktörler oldu. Futbolcu arkadaşlarımdan da ilk Sehic'le konuştum. O burayı biliyor çünkü... Bana detayları verdi. İyi şeyler anlattı bana. Beşiktaş'ın buranın en büyük kulübü olduğunu ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti. Geldiğimde gördüklerim, hocamızın, çalışanların ilgi ve alakası, organizasyon bana doğru kararı verdiğimi bir kez daha gösterdi.