05 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük operasyon! Tam 7 futbolcu...

Süper Lig'de 8 haftada topladığı 17 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, büyük bir operasyona hazırlanıyor... Siyah-beyazlılar gelecek sezon yeni transferlere yer açmak için Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic ile kesin olarak yolların ayrılmasına karar verildi. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Fabrice N'Sakala ise gösterdikleri performansa göre takımda kalacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük operasyon! Tam 7 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Beşiktaş'ta sezon sonuna büyük temizlik olacak… Fotomaç'ın haberine göre; başta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil kimsenin kulübün yakınlarında bile görmek istemediği Lens ve Douglas'la yollar ayrılacak, Ljajic'e de yol verilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük operasyon! Tam 7 futbolcu...

Oğuzhan, Töre, Mehmet Topal, N'Sakala ve Güven'in kaderleri ise kendi ellerinde. Bu isimler arasından şu andaki performansıyla sadece Güven kalmaya yakın.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük operasyon! Tam 7 futbolcu...

JOSEF KALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Josef kesin olarak kalacak. Aynı şekilde Larin'e de devam etmesi için sözleşme verilecek. Vida içinde benzer bir durum var ancak Hırvat oyuncu kalmak için ciddi bir indirim yapmak zorunda. Can Bozdoğan'ı da Sergen Yalçın çok tutuyor. Ancak ilerleyen haftalar onun kaderini belirleyecek.

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