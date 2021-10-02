02 Ekim 2021, Cumartesi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, maç içerisinde Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Sivasspor maçı sonrası Sergen Yalçın paylaşımı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu maç siyah beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç içerisinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Siyah beyazlılardan, bu karar sonrası flaş bir paylaşım geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, maç içerisinde Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü.
Siyah beyazlı kulüp, Sivasspor maçı sonrası sosyal medya hesabından Sergen Yalçın görseli paylaştı ve 'Boğazın Kartalı' etiketini paylaştı.
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