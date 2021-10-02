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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın kırmızı kartın ardından konuştu! "Karar doğruydu"

Yalçın’dan kırmızı kart açıklaması! Karar doğruydu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın mücadelede kırmızı kart gördü. Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ardından Ajansspor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın Beşiktaş - Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!

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