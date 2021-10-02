Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın mücadelede kırmızı kart gördü. Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ardından Ajansspor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ