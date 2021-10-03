BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelecek? Galatasaray maçında... (Spor haberleri)

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ: KÜFÜR YOK

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası konuşan Sergen Yalçın; "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözlerini kullanırken Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.

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