03 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten transfer sözleri! "Benim hayalim..."

Pjanic’ten transfer sözleri! Benim hayalim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Son şampiyon Beşiktaş'ın transferin son gününde renklerine bağladığı Miralem Pjanic'ten transfer itirafı geldi. İtalyan basınına konuşan Boşnak yıldız, hayalinin İtalya'da oynamak olduğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Boşnak orta saha oyuncusu flaş bir itirafta bulundu.

Transferine dair konuşan Pjanic, "Türk futbolu beni şaşırttı. Çok memnunum diyebilirim. Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şunda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam 5 maça çıkan 31 yaşındaki Pjanic, 3 asiste imzasını attı.

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