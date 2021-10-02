Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası Beşiktaş Yardımcı Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İŞTE ŞAHİN'İN SÖZLERİ:

"Sergen Hoca'yı oyuna sokmak istedik ama cezası varmış oyundan atıldı.

Genel olarak hem bu maç nezdinde hem de son maçlarımıza bakıldığında sıkıntılı bir dönemdeydik, bu galibiyet iyi oldu. Milli araya en az hasarla girmiş olduk. Bu maçta iki üç oyuncumuzu riske edebilirdik ama kaybedeceksek maçı kaybetmeyi seçtik. Çok kullanmadığımız oyuncularla oynadık. Hepsi de aslan gibi oynadı.

Sivasspor'un belki de tek pozisyonu vardı. Yediğimiz gol pozisyon değildi.

Sakatlık listesi kabarıktı ama maçların üst üste olması nedeniyle çoğunu kullanamadık. Oyuncu sağlığı daha önemli. Mehmet Topal harici milli arada bir sakatlık çıkmazsa tüm futbolcularımız dönecek. Tüm sakatlar aynı anda olunca sıkıntı yaşadık. Bu galibiyuet çok önemliydi."

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