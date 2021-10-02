Beşiktaş 2-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kartal'ın gollerini Güven Yalçın kaydederken, Sivaspoor'un tek sayısı Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golden geldi. Müsabakada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven ve Batshuayi ilk 11'iyle başladı. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Kartal, zorlu müsabakada 32. dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz ederken top saha dışına çıkmadan topa vurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli teknik adamı kırmızı kartla tribüne gönderdi.
İlk yarı siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.
Beşiktaş, 69. dakikada Güven Yalçın'ın yeniden attığı golle 2-1 öne geçti.
Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
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