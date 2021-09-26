26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta gelen gideni arattı

Beşiktaş’ta gelen gideni arattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Altay deplasmanında as kadrodan 4 futbolcu, geri kalanı da yedeklerden oluşan Beşiktaş kadrosu bekleneni veremedi. Mücadele gücü yüksek görünmesine rağmen, Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih ve Kenan'ın özellikle kontra ataklardaki becerisi karşılaşmanın en çok sorgulanan yönü oldu.

Altay deplasmanında as kadrodan 4 futbolcu, geri kalanı da yedeklerden oluşan Beşiktaş kadrosu bekleneni veremedi. Mücadele gücü yüksek görünmesine rağmen, Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih ve Kenan'ın özellikle kontra ataklardaki becerisi karşılaşmanın en çok sorgulanan yönü oldu. Beşiktaş bu mağlubiyetle yedeklerin ağırlıkta olduğu son üç maçın ikisinde 5 puan kaybetti ve 7 gol yedi.
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