26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan öğrencileriyle kritik toplantı! İşte konuşulanlar

Yalçın’dan öğrencileriyle kritik toplantı! İşte konuşulanlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında sakatlıkları nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun çıktığı Altay deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax ve Sivasspor maçları öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabah yapılan idmanda oyuncularına tatlı sert bir konuşma yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Altay yenilgisinin hemen ardından "Uzun maratonda böyle sonuçlar olacaktır" diyen başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı görüşmede ise şu ifadeleri kullandı: "Evet, çok fazla eksiğimiz vardı. Ama Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan oyuncu, varını-yoğunu ortaya koymak zorundadır. İzmir'de çok kötü oynamadık ancak kötü kaybettik. Bunun telafisi mümkün. Fakat öncelikle bu yenilgiyi unutun; geride kaldı. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın."

SABIRLI VE İSTEKLİ

Yalçın şöyle devam etti: "Salı günü deplasmanda önemli bir 90 dakika bizi bekliyor. Rakibimiz bu sezona hızlı başladı. Genç, çok koşan ve son düdüğe kadar aynı disiplinle oynayan bir ekip. Dortmund maçında neler yapabileceğimizi gösterdik. Dikkatli, sabırlı ve istekli bir futbol ortaya koyarak, istediğimiz sonuçla Hollanda'dan dönmeliyiz. Camiamız bizden iyi sonuç dışında, iyi futbol da bekliyor. Beşiktaşlı, takımının mücadele etmesini ister. Kazanıp-kaybetmek sonra gelir. Ajax'a karşı sahadaki herkes tüm gücünü kullanacak. Gerisi kendiliğinden gelir."

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