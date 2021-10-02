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BEŞİKTAŞ

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Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! İşte o hareket...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart gördü. Maçın 43. dakikasında oyun dışında kalan 48 yaşındaki teknik adam, Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu kararına büyük tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz ederken top saha dışına çıkmadan topa vurdu.

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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli teknik adamı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Sergen Yalçın, iki maç ceza alması halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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