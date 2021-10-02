Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Attığı 2 gol ile siyah beyazlıları galibiyete taşıyan Güven Yalçın açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk golde çok şık bir vuruş yapan 22 yaşındaki forvet, "Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren 2 golü de atan Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Takım olarak iyi oynadık. Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık. İkinci golde Rıdvan tam kafama kesti, bana çok bir şey kalmadı. Rıdvan'a teşekkür ederim. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Umarım böyle devam ederim. Takım olarak kazanmak benim için daha önemli. Çok önemli bir 3 puan aldık."

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