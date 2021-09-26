BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan transfer harekatı! Enis Cokaj ve Turgay Gemicibaşı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına şimdiden hız verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın scout ekibindeki kardeşi Gürsoy Yalçın'dan Atiba Hutchinson'ın yerinde oynayabilecek isimler için rapor istediği öğrenilirken, siyah-beyazlıların Lokomotiva forması giyen Enis Cokaj ve Klagenfurt formasını terleten Turgay Gemicibaşı'nı listeye aldığı belirtildi. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir süre önce Atiba'nın yerini alacak bir 6/8 numara karışımı oyuncu için scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy Yalçın'dan rapor istemişti.
Gürsoy Yalçın raporunu hazırladı... Kısa listede Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen Joey Veerman, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen Edo Kaymbe ile Danimarka'nın Aalborg takımında oynayan Pedro Ferreira'nın yer aldığı bildirildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Gürsoy Yalçın'ın listesinde yer alan Hırvatistan'ın Lokomotiva takımında forma giyen Türk pasaportuyla oynayabilecek Arnavut oyuncu Enis Cokaj ile Klagenfurt'ta oynayan Turgay Gemicibaşı'nın dikkat çektiği bildirildi. Özellikle yerli oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın bu tarz alternatif olabilecek oyuncuların yakından izlenmesini talep etti.
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