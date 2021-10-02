02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Sivasspor maçında Güven Yalçın'dan muhteşem gol! İşte o anlar...

Güven’den muhteşem gol! İşte o anlar...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar mücadelenin 32. dakikasında Güven Yalçın ile öne geçti. 22 yaşındaki oyuncu muhteşem bir golle takımını öne geçirmeyi başarırken, attığı gol ile gözlerin pasını sildi. İşte o anlar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, maçın 32. dakikasında Güven Yalçın, şık bir gole imza attı.

Golcü futbolcu, Valentin Rosier'in ortasında adeta havada asılı kaldı ve şık volesiyle topu ağlara gönderdi.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu’dan kırmızı kart yorumu! Hakem çok iyi kovaladı Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Hakem çok iyi kovaladı"
Beşiktaş - Sivasspor | CANLI Beşiktaş - Sivasspor | CANLI
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! İşte o hareket... Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! İşte o hareket...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör