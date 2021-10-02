BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak 2 maç aradan sonra 3 puan kazanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi oyuncularına bir motivasyon konuşması yaptı. (BJK spor haberi)

Sergen Yalçın, dünkü idman sonrası kısa bir toplantıyla oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın, "Hem lig hem Avrupa'da arka arkaya yenilgiler aldık ancak bunun nedenini hepimiz biliyoruz. Fakat yine de büyük takım olmak her şartta, zorlu durumda kazanmayı gerektirir. Beşiktaş forması giyen hiçbir oyuncu sebepsiz yere burada değildir. Eksiklerimiz olsa da elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Kötü gidişi sonlandırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yalçın'ın ayrıca "Ajax karşısında gösterdiğiniz mücadele çok iyiydi. Bunu tekrarlamanızı istiyorum. Biliyorum yorgunsunuz ama İlerleyen haftalarda dinlenme şansı yakalayacaksınız" sözleriyle oyuncularını motive etti.

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