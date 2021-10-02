02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın evinde bileği bükülmüyor! İşte Sergen Yalçın'ın iç saha karnesi

Kartal’ın evinde bileği bükülmüyor! İşte Yalçın’ın iç saha karnesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, evinde yenilmiyor. Siyah-beyazılar, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde iç sahada oynadığı maçların yüzde 70'ini kazandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'deki son 2 maçında sahasında Adana Demirspor'la berabere kalıp deplasmanda Altay'a yenilen Beşiktaş, bugün Sivasspor'u konuk edecek.

Yaşanan sakatlıklardan dolayı büyük çeken siyah-beyazlılar, Yiğidolar'ı mağlup ederek milli araya moralli girmenin peşinde. Kartal'da zorlu maçta en büyük güvencelerden birisi de Vodafone Park olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada 31 maça çıkan siyah-beyazlılar, 22 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal böylece sahasında yüzde 70 kazanma oranı yakaladı. Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetiminde sadece bir kez üst üste 2 maç puan kaybı yaşadı. Geçen sezonun 2. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 4. hafta yine evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olmuştu. Kara Kartallar, bunun dışında ise üst üste 2 maç puan kaybı yaşamadı.

SERGEN YALÇIN'IN İÇ SAHA KARNESİ

2019-2020
7 maç
5 galibiyet
1 beraberlik
1 mağlubiyet

2020-2021
20 maç
14 galibiyet
3 beraberlik
3 mağlubiyet

2021-2022
4 maç
3 galibiyet
1 beraberlik

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