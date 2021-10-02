SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan’dan şok istatistik! Transfer...

UEFA organizasyonlarında mücadele eden Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes ile Kaan Ayhan'ı transfer etmek için uzun bir süre yarışa girmişlerdi. Fanatik'in haberine göre her iki takım da anlaşma sağlayamayınca tecrübeli isimler takımlarında kaldı. Gedson ve Kaan Ayhan bu süreçten sonra büyük bir şok yaşadı.