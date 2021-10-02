SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'dan şok istatistik! Transfer...
Son dakika transfer haberleri: Adı transfer döneminde hem Beşiktaş hem Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'dan flaş istatistik geldi. İki futbolcununda maliyetleri nedeniyle Türkiye transferi gerçekleşmezken bu durum hem Gedson'a hem Kaan'a yaramadı. Geride kalan maçlarda Gedson Fernandes 48 dakika görev alırken, Kaan Ayhan 98 dakika süre aldı. İşte detaylar... (BJK GS spor haberleeri)
UEFA organizasyonlarında mücadele eden Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes ile Kaan Ayhan'ı transfer etmek için uzun bir süre yarışa girmişlerdi. Fanatik'in haberine göre her iki takım da anlaşma sağlayamayınca tecrübeli isimler takımlarında kaldı. Gedson ve Kaan Ayhan bu süreçten sonra büyük bir şok yaşadı.
'GEDSON TRANSFERİ SON GÜN BİTİYORDU'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. DHA'ya konuşan Çebi geçtiğimiz günlerde, "Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık" ifadelerini kullandı.
'SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de transfer döneminde Gedson Fernandes'i istediklerini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı yaptığı açıklamada, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz" şeklinde konuşmuştu.
MALİYETLERİ ENGEL OLDU
Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündeminde olan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'ın aldığı süre şaşırttı. Benfica forması giyen Gedson Fernandes ve Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan transfer döneminin en çok konuşulan isimleriydi. Yüksek maliyetleri nedeniyle bu oyuncuların Türkiye'ye transferleri gerçekleşmemişti.
GEDSON 48 DAKİKA OYNADI
Bir sezon önce Galatasaray'da kiralık olarak 20 maçta forma giyen 22 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezon formayı unuttu. Benfica bu sezon 13 resmi maç yaparken Gedson Fernandes sadece 48 dakika süre alabildi.
KAAN 98 DAKİKA SÜRE ALDI
Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan 6 haftası geride kalan Serie A'da İtalyan ekibinin formasıyla 98 dakika sahada kalabildi.
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