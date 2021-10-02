02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Cenk Tosun için devreye girdi!

Kartal eski yıldızını gündemine aldı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken 14 puanla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılarda yerli rotasyonu konusunda sıkıntılar yaşanırken, devre arası transfer dönemine erken başlandı. Beşiktaş, forvet bölgesinde yerli alternatif oluşturmak için eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara transfer çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Takvim'in haberine göre; yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah- Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor. Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Yalçın'ın Sivas maçı 11'i haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın’dan Sivas maçı öncesi motivasyon konuşması Yalçın'dan Sivas maçı öncesi motivasyon konuşması
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kartal’ın evinde bileği bükülmüyor! İşte Yalçın’ın iç saha karnesi Kartal'ın evinde bileği bükülmüyor! İşte Yalçın'ın iç saha karnesi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör