Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken 14 puanla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılarda yerli rotasyonu konusunda sıkıntılar yaşanırken, devre arası transfer dönemine erken başlandı. Beşiktaş, forvet bölgesinde yerli alternatif oluşturmak için eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara transfer çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Takvim'in haberine göre; yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah- Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor. Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

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