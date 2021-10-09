Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ayrılık kesinleşti! O ismin bileti kesildi
Süper Lig'de 8 hafta sonunda 3. sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ta, flaş gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımdan göndermek istediği o yıldız ile devre arasında yollar ayrılıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rest çektiği tecrübeli futbolcuyla yolların devre arasında ayrılacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen oyuncunun yeni adresi de belli oldu. İşte Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan o isim...
ÇEBİ'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim sayısındaki yazısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlendirdikleri kadroyla sezona başladıklarını ifade eden Çebi, "11 futbolcumuzla sahadaydık. Öz kaynağımızdan yetişen futbolcularımızın forma giyme şansı bulduğu bu maçlarda, istediğimiz sonuçları alamasak da 18-20 yaş aralığındaki futbolcularımızı üst düzey maçlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Ve gördük ki öz değerlerimiz için yaptığımız yatırımlarda da başarılı oluyoruz" dedi.
YOLUN SONUNA GELİNDİ
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.
SEZON SONU BEKLENMEYECEK
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar ocak ayında beklediği teklifi alamaz veya Adem Ljajic'i Ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak.
TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ
Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Siyah-Beyazlılarda kalmak istediğini belirtmişti. Kartal'ın maaş indirimi teklifine yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı.
İTALYA'YA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor. Sırp yıldız Seria A'da daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.
PAOK'U GERİ ÇEVİRDİ
Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın bir süre önce yaptığı açıklamada "Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Fiziksel olarak kesinlikle bir problemi var ama mental olarak bilemem. Bugün (30 Ağustos) kendisine PAOK teklifte bulundu" ifadelerini kullanmıştı ancak Adem Ljajic, transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala aldığı bu teklifi de reddetmişti.
'ÖNCE BİR UTAN'
Ahmet Nur Çebi de divan kurulunda yaptığı konuşmada Adem Ljajic'e yüklenmiş ve "Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euroyu bulmuş. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken biri sana 400 bin euro veriyor. Önce bir utan çek git ama gitmiyorlar" sözlerini sarf etmişti.
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