PAOK'U GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın bir süre önce yaptığı açıklamada "Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Fiziksel olarak kesinlikle bir problemi var ama mental olarak bilemem. Bugün (30 Ağustos) kendisine PAOK teklifte bulundu" ifadelerini kullanmıştı ancak Adem Ljajic, transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala aldığı bu teklifi de reddetmişti.