BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş seri peşinde! İşte Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ligde 2 maçtır kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kara Kartal, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Adana Demir (3-3) ile berabere kalıp Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi başlatmak amacında. Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında Karagümrük'ü 4-0 yendi.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: ERSİN,ROSIER, SERDAR, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GÖKHAN, OĞUZHAN, CAN, GÜVEN, BATSHUAYI
SİVASSPOR: MUAMMER, UĞUR ÇİFTÇİ, GOUTAS, CANER, AHMET OĞUZ, HAKAN, FAYCAL, FELIPE, HENRIQUE, GRADEL, KAYODE
VIDA, NECIP, TEIXEIRA
Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor. Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İstasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.
Beşiktaş, Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 tamamlandı.
SİVAS'A KARŞI İÇ SAHADA
Beşiktaş, bugüne kadar 15 kez konuk ettiği Sivasspor'a karşı galibiyet almakta zorlandı. Siyahbeyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Sivasspor'u 6 kez mağlup edebildi. Kara Kartal, iç saha karşılaşmalarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 mücadeleyi de beraberlikle tamamladı. Siyahbeyazlı ekip, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda 25 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü. Beşiktaş bugün 3 puan için sahaya çıkacak.
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