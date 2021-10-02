02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ile özel görüşme

Yalçın’dan Teixeira ile özel görüşme
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Usta hocanın, sambacıya "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attı.

Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; usta hocanın, sambacıya "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attı.
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