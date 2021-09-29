BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a konuştu. Mavromaras, Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." dedi. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, A Spor'a konuştu. Kanadalı futbolcunun menajeri, oyuncusunun Beşiktaş'ı ve İstanbul'da yaşamayı sevdiğini söyledi.
"LARIN'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK YÖNETİMİN ELİNDE"
Mavromaras, "Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak ve onun tatmin etmek Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi. Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçını çevirmeyi başardılar." dedi.
"KAZANILACAK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Kanadalı futbolcunun geçtiğimiz sezon pek çok gol attığına dikkat çeken Mavromaras, "Larin, geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın iki kupayı almasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yer almasında önemli rol oynadı. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalarda önemli bir rol oynamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"11'DE OYNAYAN DİĞER ARKADAŞLARINA BENZER FİNANSAL ŞARTLAR BEKLİYOR"
Larin'in menajeri, oyuncusunun ekonomik açıdan beklentilerinin olduğunu söyledi. Mavromaras, "Larin, Beşiktaş'ı seviyor. Aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.
"LARIN KALMAK İSTİYOR"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce Larin ile ilgili yaptığı açıklamada "Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Menajeriyle daha yeni görüştük. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider. O konuda hiç taviz vermem. Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla fazla uzun görüşmem, kısa keserim." ifadelerini kullanmıştı.
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