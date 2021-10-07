Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında saha içine giren ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın'a, 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Deneyimli çalıştırıcı cezasını Başakşehir maçında çekecek ve Galatasaray derbisinde kulübedeki yerini alacak. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 8. hafta oynanan Sivasspor maçından 2-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında faul bekledikleri bir pozisyonu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam ettirmesi sonrası sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın'a 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE KULÜBEDE OLACAK

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezasını çekecek deneyimli çalıştırıcı, 10. haftadaki Galatasaray derbisinde takımının başında sahaya çıkabilecek.













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