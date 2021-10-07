Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu
Sivasspor galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaş'ta, gözler sakat oyunculara çevrildi. Birçok yıldızından sakatlıkları sebebiyle faydalanamayan siyah-beyazlılar, milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak. 7. haftada deplasmanda oynadığı Altay mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Peki Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Milli ara sonrası üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor. 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 10. haftadaki derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
DERBİDE FORMA PJANIC'İN!
Kritik karşılaşmalar öncesinde, Kartal'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada Galatasaray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...