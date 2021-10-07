Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

Sivasspor galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaş'ta, gözler sakat oyunculara çevrildi. Birçok yıldızından sakatlıkları sebebiyle faydalanamayan siyah-beyazlılar, milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak. 7. haftada deplasmanda oynadığı Altay mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Peki Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da istemediği sonuçlar alan Kartal, milli arada eksiklerini kapatacak.