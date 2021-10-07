07 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

Sivasspor galibiyetiyle milli araya moralli giren Beşiktaş'ta, gözler sakat oyunculara çevrildi. Birçok yıldızından sakatlıkları sebebiyle faydalanamayan siyah-beyazlılar, milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak. 7. haftada deplasmanda oynadığı Altay mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Peki Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da istemediği sonuçlar alan Kartal, milli arada eksiklerini kapatacak.

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

Milli ara sonrası üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor. 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 10. haftadaki derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

DERBİDE FORMA PJANIC'İN!
Kritik karşılaşmalar öncesinde, Kartal'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu. Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada Galatasaray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.

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