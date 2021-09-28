Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Umut Meraş açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 2. karşılaşmasında deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaştı Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibine 2-0 kaybettiği mücadelenin 71. dakikasında Umut Meraş sakatlığı sebebiyle yerini Berkay Vardar'a bırakmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada milli futbolcunun önemli bir sakatlığının olmadığını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sakatlıklar nedeniyle Ajax maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlığı şok etkisi yaratmıştı.
Milli futbolcu karşılaşmanın 71. dakikasında sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.
SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın, "Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Onlarla bir şey yapmak önemli. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok." mesajını verdi.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Domagoj Vida
Welinton
Atiba Hutchinson
Georges-Kevin N'Koudou
Rachid Ghezzal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Alex Teixeira
Necip Uysal
Francisco Montero (Coronavirüs)
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