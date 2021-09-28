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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ajax maçı sonrası konuştu!

Sergen Yalçın: Geriden gelmek kolay olmayacak!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, birçok futbolcusundan eksik çıktığı mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Müsabaka sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Beklemeyi tercih ettik. Çabuk çıkıp pozisyon üretebilir miyiz diye düşünürken, ilk pozisyonu da biz bulduk direkten döndü.

Kolay değil bizim için bu seviyede oynamak. Oyuncularımızın performansından ve isteğinden memnunuz ama sonuç istediğimiz gibi olmadı.

Serdar Saatçı çok iyi oynadı. Berkay da iyi oynadı. Çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Oyuncularımın performansından memnunum umarım bundan sonra daha farklı olacak.

Geriden gelmek kolay olmayacak. İki tane Sporting maçı gruptaki durumumuzu belli eder. Bugünkü en güzel şey sakat vermemiz oldu.

Statta oturma yerleriyle sahanın arası çok güzel. O bölüm çok iyi daha rahat oyunu görüp, okuyabiliyoruz. Ama dediğim gibi bugün istediğimiz sonucu alamadık, oyundan memnunuz."

Sergen Yalçın: Geriden gelmek kolay olmayacak! Sergen Yalçın: Geriden gelmek kolay olmayacak!

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