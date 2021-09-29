Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'a konuk oldu ve mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ajax-Beşiktaş mücadelesi dış basında da büyük yer buldu. İşte atılan manşetler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Ajax'la karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede Ajax, siyah-beyazlıları 2-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Bu karşılaşma dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...
LE BUTEUR (CEZAYİR)
Cezayir basınından Le Buteur, Rachid Ghezzal'ın maçta oynamadığına vurgu yaparak "Ghezzal'dan yoksun olan Beşiktaş, Ajax karşısında düştü" başlığını attı.
DERNIERE HEURE (BELÇİKA)
Belçika basınından Derniere Heure ise haber kapağına Michy Batshuayi'nin fotoğrafını taşıyarak, "Batshuayi ve Beşiktaş, Ajax'a boyun eğdi" başlığını kullandı.
GOAL (İNGİLTERE)
Goal'ün İngilizce edisyonu maçta Ajax'ın Fildişi Sahilli golcüsü Haller'in, Devler Ligi'nde gruptaki ikinci maçlar itibarıyla 5 gole ulaşarak rekor kırmasını öne çıkardı ve karşılaşmayı okuyucularına, "Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı" başlığı ile duyurdu.
NU (HOLLANDA)
Hollanda basınından Nu, Ajax'ın Devler Ligi'ndeki performansına atıfta bulunarak "Ajax, Beşiktaş'a karşı sağlam bir ilk devrenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazandı" başlığını attı.
DE TELEGRAAF (HOLLANDA)
Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf ise müsabakaya ilişkin, "Muhteşem Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yapıyor" başlığını kullandı.
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