29 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'a konuk oldu ve mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ajax-Beşiktaş mücadelesi dış basında da büyük yer buldu. İşte atılan manşetler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Ajax'la karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede Ajax, siyah-beyazlıları 2-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Bu karşılaşma dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

LE BUTEUR (CEZAYİR)

Cezayir basınından Le Buteur, Rachid Ghezzal'ın maçta oynamadığına vurgu yaparak "Ghezzal'dan yoksun olan Beşiktaş, Ajax karşısında düştü" başlığını attı.

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

DERNIERE HEURE (BELÇİKA)

Belçika basınından Derniere Heure ise haber kapağına Michy Batshuayi'nin fotoğrafını taşıyarak, "Batshuayi ve Beşiktaş, Ajax'a boyun eğdi" başlığını kullandı.

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

GOAL (İNGİLTERE)

Goal'ün İngilizce edisyonu maçta Ajax'ın Fildişi Sahilli golcüsü Haller'in, Devler Ligi'nde gruptaki ikinci maçlar itibarıyla 5 gole ulaşarak rekor kırmasını öne çıkardı ve karşılaşmayı okuyucularına, "Ajax'ın yıldızı Beşiktaş'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı" başlığı ile duyurdu.

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

NU (HOLLANDA)

Hollanda basınından Nu, Ajax'ın Devler Ligi'ndeki performansına atıfta bulunarak "Ajax, Beşiktaş'a karşı sağlam bir ilk devrenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazandı" başlığını attı.

Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

DE TELEGRAAF (HOLLANDA)

Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf ise müsabakaya ilişkin, "Muhteşem Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yapıyor" başlığını kullandı.

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