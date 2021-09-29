Ajax-Beşiktaş maçı dış basında büyük yer buldu! İşte atılan manşetler

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Ajax'la karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede Ajax, siyah-beyazlıları 2-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Bu karşılaşma dış basında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...