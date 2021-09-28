28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş sakatlanarak oyundan çıktı

Kartal’da sakatlık! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Meraş'ın yerine 71. dakikada Berkay Vardar dahil oldu. (BJK spor haberleri)

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.




Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Domagoj Vida
Welinton
Atiba Hutchinson
Georges-Kevin N'Koudou
Rachid Ghezzal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Alex Teixeira
Necip Uysal
Umut Meraş
Francisco Montero (Hasta)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Eksik Kartal Hollanda’da mağlup! Eksik Kartal Hollanda'da mağlup!
Hollanda’da skandal karar! Beşiktaş’ın golü sayılmadı Hollanda'da skandal karar! Beşiktaş'ın golü sayılmadı
Batshuayi direğe takıldı! İşte o pozisyon Batshuayi direğe takıldı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör