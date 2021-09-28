28 Eylül 2021, Salı
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Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Domagoj Vida
Welinton
Atiba Hutchinson
Georges-Kevin N'Koudou
Rachid Ghezzal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Alex Teixeira
Necip Uysal
Umut Meraş
Francisco Montero (Hasta)
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Meraş'ın yerine 71. dakikada Berkay Vardar dahil oldu. (BJK spor haberleri)
Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Domagoj Vida
Welinton
Atiba Hutchinson
Georges-Kevin N'Koudou
Rachid Ghezzal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Alex Teixeira
Necip Uysal
Umut Meraş
Francisco Montero (Hasta)
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